publié le 28/05/2016 à 14:07

Ça va mieux ! Après le président de la République, c'est le secrétaire d'État aux Transports qui tente de rassurer les Français. On parle pas de crise économique mais de la pénurie d'essence engendré le blocus des dépôts d'hydrocarbures et des raffineries. Manuel Valls a reçu les représentants des pétroliers et transporteurs en compagnie de plusieurs ministres samedi 28 mai en fin de matinée. "La situation ce matin est une situation qui s'améliore, une situation dans laquelle dans certaines régions nous sommes presque revenus à la normale et dans d'autres, nous restons très attentifs", a assuré Alain Vidalies sur le perron de Matignon.



À écouter également dans ce journal

- Une double enquête de l'IGPN et du parquet de Paris a été ouverte après la diffusion de deux vidéos sur la blessure d'un manifestant par une grenade de désencerclement lors de la manifestation du 26 ami à Paris. Le jeune homme de 28 ans est toujours dans un état critique.

- Marion Maréchal-Le Pen a quitté avec fracas les "Journées de Béziers" organisés par Robert Ménard pour rassembler et faire dialoguer les sensibilités politiques de droite ne se reconnaissant ni dans le Front national, ni dans Les Républicains. La députée du Vaucluse reproche au maire de Béziers, pourtant élu sous l'étiquette Rassemblement Bleu Marine d'avoir annoncé son intention de ne pas soutenir la présidente du Front nationale en 2017.



- Alors que les soutiens du mouvement "En Marche" d'Emmanuel Macron ont entamé leur campagne de porte-à-porte pour prendre le pouls de la France, le ministre de l'Économie est au cœur d'une nouvelle polémique après avoir déclaré "la meilleure façon de se payer un costard c'est de travailler" à un militant CGT qui l'interpellait.



- La Française Pauline Parmentier a été éliminée de Roland Garros par Timea Bacsinszky, demi-finaliste de la précédente édition.