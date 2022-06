Couple : "Je vis toujours des histoires d'amour impossibles"

Mona a un fils de 19 ans déscolarisé. Depuis 2 ans, elle constate que son fils va mal et que cela empire. Il a de mauvaises fréquentations, sort de plus en plus tard le soir et ne veut plus parler à sa mère. Le reste du temps il reste enfermé dans sa chambre.

Anne a une relation depuis 1 an avec un homme marié. Depuis 3 mois, un autre homme, avec une réputation de séducteur, tente de la séduire. Elle a une relation de confiance avec l'homme marié; qu'elle ne retrouvera sûrement pas chez son courtisant. Anne ne sait pas quoi faire face à ces deux relations qui ne sont pas totalement satisfaisantes.

Après 4 ans de relation, la compagne de Philippe a rompu il y a 2 semaines par sms. Ce fut un choc pour Philippe qui ne comprend toujours pas les raison de cette séparation. Pendant la convalescence de sa compagne, après de graves problèmes de santé, il l'a toujours soutenue et est resté à son chevet. Philippe pense qu'elle fait preuve d'ingratitude en rompant de la sorte.

Yvonne n'a plus de nouvelle de sa fille depuis 2 ans. Elle n'a plus donné signe de vie à la suite d'une réflexion difficile à encaisser de la part d'Yvonne. Cette dernière est bien seule en ce moment et a conscience que son caractère n'est pas toujours très simple pour son entourage.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Référence citée :

- Fil Santé Jeune :

Numéro anonyme et gratuit pour les 12-25 ans : 0 800 235 236

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info