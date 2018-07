Le hasard fait trop bien les choses

publié le 28/07/2016 à 10:00

Les coïncidences exagérées

Qu'est-ce que le hasard ? Et existe-t-il vraiment ? Est-ce que tous les événements qui interviennent dans nos vies ont un sens ? Ou bien certains sont-ils simplement le fruit de ce qu'on appelle de "drôles de coïncidences" ?



Pour le psychiatre suisse Carl Jung, qui, le premier, a introduit la notion d'"acausalité", il y a des événements qui ne s'inscrivent pas dans une logique de cause à effet mais qui pourtant ont un sens pour la personne qui les vit. Il a appelé cela la synchronicité : l'occurrence simultanée de deux événements ou plus, qui n'ont pas de lien de causalité mais dont l'association a un sens pour celui qui y est confronté.

Carl Jung a découvert ce phénomène de synchronicités avec une patiente qui lui racontait un rêve. Un rêve dans lequel était présent un scarabée doré. A l'instant même où cette patiente a cité le nom de cet insecte, s'est posé sur la fenêtre, face au psychiatre... un scarabée doré !

C'est un exemple simple de coïncidence exagérée, mais il en existe de toutes sortes.



La plus célèbre est celle qui réunit le président Kennedy et le président Lincoln. Respectivement 35e et 16e présidents des Etats-Unis, tous deux ont connu, dans leurs vies, des similitudes plutôt étonnantes. En voici une liste non-exhaustive :



- Leurs noms contiennent tous deux sept lettres.

- Ils ont tous les deux été élus députés à exactement 100 ans d'écart (Abraham Lincoln en 1846 et John F. Kennedy en 1946)

- Même chose pour leurs élections à la présidence de la République : Lincoln en 1860, Kennedy en 1960.

- Lincoln a défendu l'abolition de l'esclavage, Kennedy Kennedy a défendu l'émancipation des Noirs. Mais aucun des deux n'a vu aboutir son combat avant sa mort.

- Ils ont tous les deux été assassinés.

- Leurs deux successeurs s'appelaient Johnson, tous deux démocrates du Sud.



etc...



