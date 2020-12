Le gagnant de l'Euromillions a quatre mois pour réclamer ses 200 millions d'euros

publié le 14/12/2020 à 14:59

Qui a remporté le jackpot de 200 millions d'euros, vendredi 11 décembre lors du tirage de l'Euromillions ? Pour le moment, tout ce que l'on sait, c'est que le gagnant ou la gagnante de cette somme historique réside en France.

S'il s'agit d'un joueur en ligne, il sera contacté directement par la Française des Jeux dans les jours à venir. Si c'est un joueur "physique", il devra lui-même se manifester en appelant un numéro cristal ou en se rendant au centre de paiement le plus proche.

Et il aura 120 jours pour le faire, puisque la FDJ a récemment doublé le délai autorisé pour réclamer son gain, qui était habituellement de 60 jours, informe Nicolas Robineau, du site Tirage-Gagnant.com, sur BFMTV.

Quoiqu'il en soit, on ne devrait connaître que la ville d'origine du gagnant et non son identité, les chanceux préférant généralement conserver leur anonymat.