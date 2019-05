publié le 12/05/2019 à 10:34

Le château de Versailles rend la culture accessible à tous ! Les nouveaux ateliers pédagogiques viennent d'ouvrir dans le château du Roi soleil. Juste à côté de la grande salle du congrès, dans l'ail des ministres, quatre belles pièces, équipées de mobilier moderne, ont été spécialement aménagées pour accueillir des scolaires ou des associations.



À l'atelier dorures, Lucien et ses amis, élèves de 5e, sont penchés sur les tables, concentrés, le travail est délicat. "C'est des feuilles d'or. C'est très léger et c'est difficile de manipuler avec les doigts. Il faut vraiment un pinceau et une petite baguette", explique Lucien. Avant d'entrer dans l'atelier, les élèves ont parcouru quelques pièces du château pour observer.



Dans la salle d'à côté, des élèves de CM1 sont en atelier "expression orale et corporelle". Au programme, une représentation des Fables de La Fontaine avec le château pour décors et en arrière plan, un portrait du roi. "Ce qui est intéressant c'est qu'avant on fait tout une introduction sur le théâtre du temps de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI", explique Charlotte l'animatrice.