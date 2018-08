publié le 31/08/2018 à 12:24

Dans sa lutte contre le terrorisme, le ministre de l'Intérieur compte sur toutes les forces de la police et de la gendarmerie. Et vraiment toutes les forces. Le maréchal des logis Ludovic Cruchot, l'adjudant Gerber et le gendarme Lucien Fougasse, de la compagnie de gendarmerie de Saint-Tropez, ont eux aussi été mobilisés. Ils sont imités par Laurent Gerra.



Après avoir tenté de convaincre Fougasse de l'objectif de la lutte, Gerber trouve Cruchot, déguisé d'une burqa. "C'est une ruse", lui explique le maréchal des logis. "Comme ça, personne ne nous reconnaîtra et nous pourrons bénéficier d'un élément de surprise".

Une idée qui marche très bien, puisque Cruchot a déjà arrêté un suspect. Gerber, toujours imité par l'humoriste, s'approche alors de lui pour tenter de savoir de qui il s'agit. Croyant avoir à faire à un calife, Gerber remarque alors qu'il s'agit en réalité... de Jacques Lang. "Vous avez arrêté Jacques Lang, bougre d'andouille ! Mais pourquoi, monsieur le ministre vous êtes-vous habillé en calife ?".

Jacques Lang, imité par Laurent Gerra, explique alors que les gendarmes ont arrêté "El Yakoum, sultan de l'Institut du monde arabe". Une décision inacceptable pour Gerber, qui décide alors de muter Cruchot au Kurdistan chez les Peshmergas.