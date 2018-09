et Jade

publié le 25/09/2018 à 09:35

"Saluuuuuuut !" C'est Patrick Sébastien, imité par Laurent Gerra, qui entre dans le studio de RTL ce mardi 25 septembre. Quand Mademoiselle Jade lui fait remarquer qu'il a l'air bien joyeux, l'animateur lui répond : "Détrompe-toi, ça s'appelle la politesse du désespoir. Putain, t'as vu comment j'parle depuis que je suis devenu philosophe avec mes livres qui font du bien ?".



Il poursuit : "Tu sais, sous le costume à paillettes du clown rigolo, y a un cœur gros comme ça qui saigne". Son interlocutrice s'inquiète. "C'est la faute à Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, qui m'a supprimé presque tous mes Plus Grands Cabourets du Monde. Et tu sais pourquoi ?", lâche-t-il. "Dans un souci de renouvellement ?", ose Mademoiselle Jade. "C'est ça, ouais, poil au gland ! Pas du tout : c'est parce que je dérange les ronds de cuir et les bien-pensants avec mon Cabouret", tonne-t-il.

"Vous dérangez avec des numéros de cirque ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Ouais. Mais moi, je suis le Montesqueue des temps modernes", clame Patrick Sébastien, toujours imité par l'humoriste. Il veut dire Montesquieu ? "Appelle-le comme tu veux ! N'empêche qu'il en avait dans le cale-bute quand il fallait défendre la liberté d'ouvrir sa gueule à la téloche, le Montesqueue. Bah moi, pareil. C'est pour ça que j'ai décidé d'y consacrer mon Couillon de Culture", poursuit-il.