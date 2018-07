publié le 28/06/2018 à 10:13

Les vacances d'été approchent. Patrick Sébastien, imité par Laurent Gerra, vient nous présenter le menu de la dernière de la saison de son émission Couillon de Culture. Musique !



"Salut à tous, aujourd'hui on fait péter les tongs, les bermudas et les chemises à fleurs pour parler des vacances", lance-t-il en guise d'annonce. Il reçoit pour l'occasion "une brochette d'intellos qui en ont dans la pastèque : j'ai nommé Michel Houellebecq, Alain Finkielkraut (monsieur Finkielkraut !), et pour la première fois avec nous Marlène Schiappa".



"Honneur aux dames, on commence avec madame la secrétaire d'État ! Alors en vacances, t'es plutôt bikini ou monokini ?" Réponse outrée de l'intéressée, imitée par Mademoiselle Jade : "Ah mais j'hallucine ! C'est quoi cette question de macho ? Est-ce que vous demanderiez à un homme s'il est plutôt slip ou short de bain ?"

"Et bein je vais te répondre ma poule, ni l'un ni l'autre ! Parce que moi en vacances, je me balade avec le service trois-pièces à l'air sur les plages du Cap d'Agde. J'aime autant te dire que je ne passe pas inaperçu !", avoue Patrick Sébastien toujours imité par l'humoriste.