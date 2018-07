publié le 30/08/2017 à 09:43

Ce mercredi 30 août, c'est Nicolas Sarkozy qui est d'abord imité par Laurent Gerra. Quand Mademoiselle Jade lui demande s'il ne s'ennuie pas trop, l'ancien chef de l'État lui répond : "Ah ben voilà j'en étais sûr, vous avez lu l'article cet été dans Le Monde où qu'ils disaient comme quoi j'aurais confié au porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, que je m'emmerdais". Et d'insister : "Non mais ne le prenez pas mal, vous les journalistes, mais faut pas croire tout ce que vous dites !".



"Non mais comment que je pourrais m'ennuyer avec tous les hôtels international que je m'occupe dans le monde entier ?(sic), lâche encore Nicolas Sarkozy. "Et puis il y a aussi la petite Giulia, que j'ai dû m'en occuper pendant que sa mère faisait sa tournée", poursuit-il. Mademoiselle Jade lui rappelle qu'on a vu cet été dans la presse des photos de l'enfant faisant des châteaux de sable en Corse. "Mais vous voyez bien que je me suis pas ennuyé ! Passer des heures à ramasser des coquillages et faire des pâtés, ce n'est pas ce que j'appelle s'ennuyer", tonne l'ancien président, toujours imité par l'humoriste.