et Jade

publié le 29/08/2017 à 10:05

La vague de chaleur se poursuit en France avec une alerte canicule qui concerne plusieurs départements et ce message de prévention partout répété : veillez sur les personnes âgées. Bien entendu, RTL a souhaité participer. Mademoiselle Jade appelle d'abord Jean-Marie Le Pen pour lui demander si ses enfants s'occupaient bien de lui. "Rien ! Que dalle ! Philippot de zob ! Voyez-vous, Jeannie et moi-même, avons été lâchement abandonnés par ma descendance !", tonne le président d'honneur du FN, imité par Laurent Gerra.



"Vous connaissez la consigne : il faut fréquenter des lieux climatisés", lui suggère Mademoiselle Jade. "J'en connais bien un. Il y règne un froid glacial depuis la défaite historique de Marine : le siège du Front National. Mais figurez-vous qu'on m'empêche d'y entrer !", peste encore Jean-Marie Le Pen, toujours imité par l'humoriste.

Mademoiselle Jade appelle ensuite Valéry Giscard d'Estaing pour lui demander comment il luttait contre la chaleur. "Je passe mes journées au cinéma. La salle Jean-Lecanuet de Châtel-Guyon est climatisée", répond l'ancien chef de l'État, lui aussi imité par Laurent Gerra. "D'ailleurs j'ai vu le nouveau film de Luc Besson, Valérian", ajoute-t-il, confiant qu'il l'avait trouvé "mauvais".



"Luc Besson aurait plutôt dû raconter l'histoire d'un jeune et beau président qui bouscule les convenances et fait entrer la République dans une nouvelle ère", glisse VGE. "Ah ! Un biopic sur Emmanuel Macron ?", demande Mademoiselle Jade. "Mais non ! Valerian Giscard d'Estaing, c'est moi. Vous m'avez oublié ?", hurle l'ex-président.