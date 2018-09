publié le 17/09/2018 à 10:08

Nicolas Sarkozy est ce lundi 17 septembre en déplacement à Marseille, où il rencontrera notamment Renaud Muselier, président de la région PACA et soutien de Valérie Pécresse. Mademoiselle Jade est en direct avec lui. Elle commence par lui demander pourquoi il a choisi de faire sa rentrée dans la ville phocéenne.

"Vous voulez savoir pourquoi que j'ai posé mes RTT à mon hôtel international où c'est que je travaille pour venir à Marseille ?", lui répond l'ancien président, imité par Laurent Gerra. "Hé ben j'vais vous l'dire : je suis là à l'occasion qu'on fête le nouvel an juif au Consistoire. C'est l’année 5778, ça passe vite, hein ? Et Juppé n'est toujours pas Président..."

Néanmoins, Mademoiselle Jade n'est pas dupe. Elle soupçonne Nicolas Sarkozy de vouloir commenter la situation des Républicains."Mais qu’est-ce que vous voulez que ça m'manque ?", lui demande l'ancien chef de l'État, toujours imité par l'humoriste. "Le garde du corps du président qui veut mettre un coup de boule aux vieux sénateurs ? Et que la femme du président, elle jouille à la télé dans la série Les vestiaires, vous croyez que ça me passionne ? Moi, au moins ma Carlita, elle jouait avec Woody Allen, même si elle a été coupée au montage..."