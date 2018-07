Laurent Gerra imitant Lo Jacquot : "Pas de godillots, pas de cadeaux !"

publié le 27/12/2017 à 09:53

Malgré sa barbe blanche de Père-Noël, Lo Jacquot est loin de passer incognito ce mercredi 27 décembre. Et pour cause, certains de ses vêtement trahissent son identité : une houppelande Thierry Mugler, une capuche Paul Smith, des bottes Louboutin et une hotte Hermès.



"Seule une indécrottable Parisienne peut avoir l’œil à ce point (...) Les Déodatiens et les Déodatiennnes sont persuadés que cet accoutrement est le costume traditionnel du père Noël vosgien", souffle-t-il à l'adresse de mademoiselle Jade, qui l'a immédiatement reconnu.

Dans cette tenue, Lo Jacquot - alias Jack Lang - s'apprête à faire sa tournée des cadeaux. Son premier arrêt sera "La taverne du vieux bouc", où l'absence de souliers au pied du sapin lui facilitera la tâche. "Les tavernières sont culs de jatte donc pas de chaussures au pied !" lâche-t-il avant de faire référence à un vieux proverbe vosgien. "Pas de godillots, pas de cadeaux !"