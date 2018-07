publié le 30/09/2016 à 09:55

La Fashion Week bat son plein en ce moment à Paris. Voilà une occasion de faire le point sur les nouvelles tendances du prêt-à-porter. Qui de mieux que Karl Lagerfeld, qu'on a beaucoup vu près des podiums, pouvait nous donner son avis ? "Évidemment qu'on m'a vu, avec ma queue de cheval poudrée, ma minerve, mon collier de fanfreluches, mes gants en cuir et mon éventail. On ne m'a pas raté, je suis unique", lâche le créateur, imité par Laurent Gerra.



A-t-il vu beaucoup de défilés ?, lui demande Mademoiselle Jade. "Naturlish ! Pendant que des porte-manteaux du monde entier défilent en tortillant du cul sur des podiums, je ne vais pas rester chez moi à me poudrer le nez et à tripoter la minerve !", s'énerve Karl Lagerfeld. Selon lui, la tendance est au kaléidoscope, "le mélange des matières, des tissus, des étoffes, des concepts".

Il n'est pas très emballé par les collections de prêt-à-porter. "La seule chose que j'emballe, c'est Zahia", confie-t-il. Le créateur n'a-t-il pourtant pas déclaré que "vu sa cambrure insensée, elle aurait une scoliose quand elle sera âgée" ? "Et alors ? Quand elle aura sa scoliose, je lui ferai une minerve et un corset très fashion (..) Je lui mets un éventail, une queue de cheval, et hop ce sera mon clone Zahia ! Vous ne vous débarrasserez jamais de Karl Lagerfeld !", avertit-il.