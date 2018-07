et Jade

publié le 03/07/2018 à 10:05

À la télévision, l'ORTF n'a pas attendu Arte pour accueillir des émissions culturelles. Ce que confirme Jacques Chancel, imité par Laurent Gerra. "Bonjour, bienvenu dans notre Grand Échiquier, avec le grand orchestre philharmonique de Mâcon TGV !", lance le journaliste.



"Après Rostropovitch, Gabriel Tacchino qui nous interprétera la Marche turque, les sœurs Labèque, Maurice André et sa trompette, Luciano Pavarotti, aujourd'hui nous recevons le troubadour poète décoiffant et décoiffé, toujours accompagné de son violon et de sa pizza quattro stragioni de chez Vivaldi, Angelo Branduardi", énonce-t-il.

"Alors Angelo Branduardi, bonjour ! C'est Jacques Chancel qui vous pose cette question : pourquoi sautez-vous toujours quand vous chantez ?", demande-t-il à son invité. ce qui vaut une réponse en musique de l'intéressé.