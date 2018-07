publié le 03/07/2018 à 09:49

Dans les années 70 à la télévision, Guy Lux n'est-il pas le précurseur de Nikos Aliagas ? "Bienvenue dans Ring Parade, avec ce soir un groupe anglais, les Rubbets, qui vont nous chanter Sugar baby Love. Attention à vos Rubbets !", s'amuse l'animateur, imité par Laurent Gerra.



"Ensuite il y aura Shake qui viendra nous interpréter en play-back direct Je viens de loin et You know I love you. Shake qui vient sans provisions. Ah ça c'est sûr, il a dû en faire du chemin pour arriver là", annonce-t-il encore. "Il y aura également Nestor le pingouin ! À vous SVP 11-11 !", clame Guy Lux.

Parmi les duos qui ont marqué la décennie, il y a aussi le tandem Brett Sinclair et Dany Wilde, de la série Amicalement vôtre.