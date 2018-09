publié le 11/09/2018 à 10:04

Toujours en pointe dans l'opposition au gouvernement, Jean-Luc Mélenchon s'efforce de fédérer les mécontents autour de son mouvement la France insoumise. Mais l'incompréhension demeure chez les observateurs qui n'ont pas compris que le président des Insoumis serre la main à Emmanuel Macron après l'avoir traité de xénophobe. Et c'est un Jean-Luc Mélenchon un peu grincheux, et imité par Laurent Gerra, qui répond à Mademoiselle Jade.



"Pourquoi tu dis que je me suis aplati comme une crêpe devant Macron ? C'est ça, vas-y, remets-en une couche sur Maduro. Parle-moi du Vénézuela avec ta petite cervelle de journaliste. Profite que Gérard Miller n'est pas là. Et puis d'abord qu'est-ce qu'elles ont mes dents ?"

Mais malgré les questions que lui pose Mademoiselle Jade pour recadrer la discussion, Jean-Luc Mélenchon, toujours imité par l'humoriste, s'emporte.