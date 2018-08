publié le 31/08/2018 à 09:41

Igor et Grichka Bogdanoff ont soufflé leurs 68 bougies le 29 août. Nos micros étaient là pour couvrir cet événement que nous n'aurions raté pour rien au monde. "Eh bien, bonjour Grichka !", lance le premier, imité par Laurent Gerra. "Eh bien, bonjour Igor !", lui répond le second, lui aussi imité par l'humoriste. "Eh bien, bonjour Grichka !", redit le premier.



"Mais dis moi Grichka, tu fais une drôle de tête aujourd'hui", lance Igor. "Eh bien Igor, je fais toujours une drôle de tête, mais en plus ce matin j'ai un problème", confie son frère. "Eh bien Grichka, mets-toi de profil car tu me fais mal à l'oeil", répond Igor.

"Avant de t'exposer mon problème, je voudrais te souhaiter un bon anniversaire", lance Grichka. Igor lui répond : "Attention Grichka, c'est moi qui suis né 22 minutes avant toi. C'est donc à moi de te souhaiter d'abord un très bon anniversaire !". Réponse : "Mais attention Grichka, car Igor c'est moi !".

"Il est Temps X de souffler sur nos 124 bougies spatio-temporelles", lance alors Grichka Bogdanoff, toujours imité par Laurent Gerra. "Eh bien pousse-toi de quelques milliards de microns, car ton menton me gêne pour souffler mes bougies", lui répond Igor.