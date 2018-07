publié le 28/02/2017 à 09:40

Après le succès aux Bouffes du Nord du spectacle Depardieu chante Barbara, joué à guichets fermés, le célèbre comédien s’apprête à réserver une belle surprise aux amateurs de chanson française de qualité. Voici en effet Depardieu chante Bourvil, un album et un spectacle avec les plus grand succès du fantaisiste et comédien d’exception. Gérard Depardieu, imité par Laurent Gerra, se met à entonner des titres de Bourvil.



À Dada, à Dada et fouette, fouette, fouette,

Fouette, fouette, fouette là

À Dada à Dada et fouette, fouette, fouette

Fouette, fouette, fouette, fouette, là

À Dada, à Dada, à Dada, à Dada.

Des classiques éternels que Gérard Depardieu s’approprie dans d’admirables croisements parlé-chanté :

Je lui fais "Pouet-Pouet" ! Elle me fait "Pouet-Pouet" !

On se fait "Pouet-Pouet" et puis ça y est.

Je souris "Pouet-Pouet" ! Elle sourit "Pouet-Pouet" !

On sourit "Pouet-Pouet" ! On s'est compris.

Un voyage inattendu dans l’œuvre de Bourvil :

Ell’ vendait des cart’s postales,

Puis aussi des crayons,

Car sa destinée fatale,

C’était d’vendr’ des crayons.

Elle disait au gens d’la rue :

-Voulez-vous des crayons,

Mais, r’connaissant l’inconnue,

Ils disaient toujours non.

C’est ça qu’est triste.