et Jade

publié le 03/07/2018 à 10:19

En politique, les "grandes gueules" ont bien changé depuis les années 70. À l'époque de l'ORTF, on pouvait compter sur Georges Marchais pour animer les débats.



"Non, non, mais voyez-vous Jean-Pierre Elkabbach, vous avez vos questions, mais moi j'ai mes réponses. Alors laissez-moi commencer par mes réponses sans m'interrompre pour pas tout embrouiller les gens", tonne le secrétaire général du Parti communiste français, imité par Laurent Gerra.

"Parce que qu'est-ce que nous disons, nous autres les communistes ? Nous disons que le Smic à à 1.500 francs c'est possible tout de suite", poursuit-il. "Et vous, monsieur Duhamel, vous êtes un cumulard notoire : radio, télévision, presse, édition. Mais qu'est-ce que vous disez, taisez-vous et laissez-moi terminer ma démonstration pour les téléspectateurs !", lâche encore le politique, toujours imité par l'humoriste.