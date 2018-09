publié le 13/09/2018 à 09:47

Après une saison 12 inédite marquée par la polémique Gilbert Rozon, "La France a un incroyable talent", l’émission mythique de M6, revient le mois prochain pour une treizième édition. Les castings ont lieu actuellement à Rueil-Malmaison. Nous y avons glissé notre micro.



Et là, surprise, nous découvrons François Bayrou qui se présente au casting. "Je suis pétomane buccal", explique-t-il. "Je fais du vent, mais avec ma bouche".

Le maire de Pau se lance alors dans une démonstration qui laisse sans voix les jurés : "L'éternel clivage gauche-droite prive le débat public d’une véritable perspective d’avenir qui ne pourra éclore qu’avec une vision centriste des nouveaux enjeux de cette société en mouvement, tant du point de vue national qu’international".

Dans la file d'attente, un certain Nicolas Hulot, ex-ministre de la Transition écologique et solidaire, souhaitait quant à lui participer à l'émission dans le but de trouver son incroyable talent et sa place dans la société. Des arguments trop peu suffisants pour être retenu au casting.