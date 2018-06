publié le 27/06/2018 à 09:40

La limitation de la vitesse à 80 kilomètres/heure sur les routes secondaires sera effective dès le 1er juillet prochain. Mais la mesure continue de faire polémique. Faisons le point en commençant par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.



"Moi ça va super, comme d'habitude. Ceux qui disent que je sucre les fraises se trompent, je les prends avec du Juliénas, c'est meilleur", déclare le "premier flic de France", imité par Laurent Gerra. "Ça s'appelle des fraises beaujolaises", précise-t-il.

Mais revenons à la limitation à 80 kilomètres/heure. "J'ai dit joker !", clame-t-il. "Ah mais non monsieur le ministre, vous vous en êtes déjà tiré comme ça la dernière fois qu'on a essayé d'avoir publiquement votre avis ! On a l'impression que vous n'y êtes pas franchement favorable mais que vous n'osez pas le dire ?", lui fait remarquer son interlocutrice.

"Au contraire ! D'ailleurs je l'a dit à Emmanuel (Macron) : je ne suis pas d'accord avec les 80 à l'heure". Mais c'est un scoop que voilà ! Mais qu'a-t-il dit exactement au chef de l'État ? "Je lui ai dit : 'Expulser 80 migrants à l'heure, ce n'est pas assez !' Et il m'a dit de bien me reposer et de dire 'joker' quand on me pose une question", raconte Gérard Collomb, toujours imité par l'humoriste.