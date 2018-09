publié le 10/09/2018 à 10:04

C'est une rentrée difficile pour Emmanuel Macron. Après l’affaire Benalla, le cafouillage sur le prélèvement à la source, et la démission de deux de ses ministres, la côte de popularité du président de la République est au plus bas. Brigitte Macron souhaite en savoir plus et a l'idée de le demander à Google.





"OK Goglé, où en est la courbe de popularité d'Emmanuel ?", demande Brigitte Macron, imitée par Laurent Gerra, à son enceinte stéréo connectée."La pizzeria la plus proche est le Vésuvio, avenue des Champs-Elysées", lui répond l'appareil. "Ok Goglé, je ne te demande pas où est la pizzeria la plus proche, je te demande où en est la popularité d’Emmanuel ?"

Alors que la première dame s'énerve à se faire comprendre de l'appareil et réclame le retour du Minitel, son mari le président lui explique qu'il tient à ce qu'elle adhère à son projet de start-up nation.

Devant l'incompréhension de sa femme et la désobéissance de l'enceinte connectée, Emmanuel Macron, toujours imité par l'humoriste, s'énerve lui aussi : "C'est vraiment une rentrée toute pourrite !".