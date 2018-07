publié le 28/06/2018 à 09:26

Céline Dion a souhaité à son tour souhaiter en avance un bon anniversaire à Line Renaud, qui va fêter début juillet ses 90 ans. "Je suis tellement contente d'être dans le morning show à monsieur Calvi qui swingue drôlement et surtout fêter l'anniversaire à ma Line Renaud", lance la chanteuse canadienne, imitée par Laurent Gerra.



Quand Mademoiselle Jade lui demande si c'est quelqu'un d'important pour elle, la Québécoise répond : "Nous autres les chanteuses à voix et à paillettes, on lui doit tout. Parce que ce n'est pas cette maudite Rihanna qui a inventé les descentes d'escalier avec les chutes de rein en strasses et les danseurs qui te tiennent à bout de bras et qui te font tournicoter à droite à gauche, c'est Line qui a inventé tout ça".

S'est-elle inspirée à titre personnel de la carrière Line Renaud ? "J'ai tout fait comme elle. Ce n'est pas pour rien que je m'appelle Céline ! D'abord mon René à moi, c'était comme mon Loulou à elle", dit Céline Dion, toujours imitée par l'humoriste. "Moi aussi j'ai grandi dans une cabane au Canada", ajoute-t-elle.