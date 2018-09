publié le 06/09/2018 à 09:33

Mademoiselle Jade accueille ce matin Alain Juppé, maire de Bordeaux, qui semble être de plus en plus jeune. "Wesh les gros de la matinale ! Ça farte ? C'est ouf ! Je rajeunis de jour en jour. Si ça continue, je vais avoir les cheveux qui repoussent. Encore quelques mois, et je vais ressembler à mes potes à bonnets de Fun Radio.



"On annonce votre rentrée politique le week-end prochain à l'occasion des vendanges de Bordeaux", lui dit Mademoiselle Jade. Accompagné de Jean-Pierre Raffarin, Dominique Bussereau et Valérie Pécresse, le maire a, semble-t-il, organisé cet événement pour pouvoir faire la fête avant tout.

"On va juste s'en jeter quelques-uns derrière la cravate avec les copains. Et t'as vu le casting ? Ça sent la déconne, hein ? Raffarin va encore terminer la cravate autour de la tête, pendant que Bubu et Valoche feront la chenille. On va bien se marrer !"

Quant à Emmanuel Macron, qui a l'intention de lui demander de l'aide aux élections européennes, Alain Juppé ne semble pas s'en soucier. "Il peut toujours se gratter, le puceau de l’Elysée ! Je me les roules à Bordeaux avec des grands crus, c'est pas pour aller me taper une choucroute à Strasbourg et des moules frites à Bruxelles ! Bon, allez, je vous laisse, je dois remplacer Petit Biscuit aux platines de Fun Radio !"