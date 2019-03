publié le 30/03/2019 à 12:17

Après les 30 ans de la Pyramide du Louvre, Paris célèbre ce weekend les 130 ans de la tour Eiffel. De nombreuses festivités sont au programme, notamment un jeu de piste du rez-de-chaussée au deuxième étage de la Dame de Fer, pour redécouvrir l'histoire et la construction de ce monument emblématique.



Cet "adventure game", proposé à partir de samedi et jusqu'à la fin de l'année se présente sous la forme d’un parcours scénarisé, à la fois jeu de piste et théâtre immersif. Son but ? "Percer le secret des ateliers Eiffel, pour retrouver le nom d’un dossier confidentiel, en déchiffrant une série d’énigmes disséminées au 1er étage ainsi que dans les jardins de la Tour.", est-il précisé sur le site du monument.



Une exposition de portraits géants, d'hommes et femmes ayant participé à la construction et à l'exploitation de la tour Eiffel, sera également déployée sur les palissades qui entourent le chantier de l'ascenseur Nord. Cette anniversaire ne s'arrêtera pas à un weekend puisque des événements comme une terrasse d'été ou une exposition interactive en automne seront également organisés en l'honneur des 130 ans du symbole de Paris.

Samedi à 20h30, la tour Eiffel s'éteindra pendant 5 minutes en solidarité avec l'opération Earth Hour, 60 minutes pour la planète.

Week-end festif en vue à l'occasion des 130 ans de la Dame de fer ¿

Adventure game et fanfares vous attendent à tous les étages ¿

Joyeux anniversaire à @LaTourEiffel ¿ ¿ ¿



