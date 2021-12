La solitude affective n'est pas une fatalité

Laura et Jean-François, le magnifique duo de Noël

Margot a du mal à se remettre du départ de son ex-mari, il y a 2 ans. Mais cette période est encore plus difficile à encaisser. C'est la première fois qu'elle va passer les fêtes de Noël seule, sans ses enfants. Ils sont avec leur père et sa nouvelle compagne. Mère au foyer, Margot a énormément investi sa famille et se retrouve aujourd'hui sans repère.

Jean-François souhaitait chanter des chansons de Noël. Mais sa fille Laura s'est invitée dans la conversation pour former un adorable duo.

Jocelyne est fatiguée par les rencontres et les mésaventures sentimentales. Elle a le sentiment que sa vie n'a aucun sens sans amour à partager. Convaincue depuis toute jeune qu'elle finira seule, elle est épuisée par sa perpétuelle recherche de l'amour. Jocelyne tente inlassablement de combler le grand vide affectif qu'elle ressent.

Pour la première fois, Nathalie va passer le réveillon de Noël sans sa fille, militaire en mission à l'étranger. Elle souhaitait lui transmettre une petite pensée pleine d'amour.

Céline a aussi été quittée par son mari. Comme Margot, elle était mère au foyer. Céline a donc décidé de partir dans sa famille pour se reconstruire. En Nouvelle-Calédonie.

Pour clore l'émission, Laurence chante une chanson qui a marqué son enfance.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

