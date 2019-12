Noël sans ses enfants

publié le 24/12/2019 à 00:33

Christine est veuve depuis plus de 30 ans. Leur mariage ne se passait pas si bien que cela. Elle était très fréquemment rabaissée mais elle ne le relevait pas. Aujourd'hui encore Christine pense à ses réflexions, elle ne pense qu'à cela. Elle voudrait être libérée de ces pensées négatives.

Guy est seul à Noël. Et cela depuis son divorce il y a 10 ans. Depuis, il ne voit plus ses enfants. L'absence de ses enfants, présente tout au long de l'année, est plus pesante au moment des fêtes. Comment Guy peut-il rompre cette solitude ?

Alain interviendra plus tard pour dire à Guy de tenter de renouer avec ses enfants. il risquerait de regretter de ne pas l'avoir fait.

Amélie ressent de la panique lorsque l'on s'intéresse à elle. Dans ses rencontres sentimentales, elle stresse totalement lorsque cela pourrait aller plus loin. Elle fait tout pour ne plus se rendre disponible et disparaître. Amélie pense que c'est en réaction au traumatisme qu'elle a vécu avec son ex-mari.

D'autres histoires sont à retrouver tout au long de ce replay de "Parlons-Nous".

