et Eléanor Douet

publié le 29/09/2017 à 06:01

Las des fraudeurs, la SNCF teste une nouvelle méthode pour tenter de piéger les resquilleurs. Depuis quelques semaines, des contrôles anti-fraude sont pratiqués à bord des trains avec des agents en civil, qui se fondent dans la foule des voyageurs avant de surgir pour verbaliser pendant le trajet.



Ne soyez donc pas surpris si votre voisin ou voisine dans un train se transforme d'un seul coup en contrôleur ! Pour le moment, les tests ont seulement lieu en Île-de-France, mais ils vont s'étendre dans les TER de certaines régions.

À bord des trains, la mécanique est très bien huilée. Des contrôleurs en uniforme sont postés à un bout de la rame et font office de rabatteurs. À leur vue et pour échapper au contrôle, les fraudeurs se lèvent et remontent le train vers la souricière, c'est à dire vers les contrôleurs en civil.

La SNCF espère ainsi faire diminuer la fraude à bord de ses trains. Chaque année, le manque à gagner est de 300 millions d'euros pour la société.