La SNCF veut réduire les avantages des cheminots

publié le 11/09/2017 à 09:31

Plus les jours passent, plus les avantages des cheminots sont assaillis. Ils risquent bien, à terme, de se trouver réduits à la portion congrue. D'un côté déjà, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il voulait réformer le régime de retraite des cheminots. Et de l'autre, plus récemment, la direction même de la SNCF envisage de s'attaquer aux facilités de circulation qui concernent actuellement les 150.000 employés de l'entreprise, ainsi que leur famille et les retraités.



Actuellement, en parallèle de l'entière gratuité pour les cheminots, leur conjoint et leurs enfants peuvent notamment profiter de 16 billets gratuits par an, et d'une carte de circulation offrant 90% de réduction sur le prix des titres de transport. Parents, grands-parents et beaux-parents peuvent, eux, effectuer 4 voyages gratuits par an.



Le Parisien a consulté des documents internes selon lesquels l'entreprise réfléchit à n'en faire bénéficier que les cheminots, leur conjoint et leurs enfants, mais, pour "tenir compte de l'évolution de la société avec des familles recomposées", la SNCF pourrait par ailleurs étendre ces billets aux beaux-enfants.

Seulement 15% des bénéficiaires sont encore actifs

Ces changements interviendraient pour "se mettre en conformité avec les exigences de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), est-il indiqué dans les documents. Pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ces billets aux tarifs avantageux devraient être soumis aux cotisations.

Mais l'Acoss n'est pas la seule institution à s'intéresser à ces avantages. À plusieurs reprises déjà, la Cour des comptes a questionné leur légitimité. Selon l'organisme, ces billets représenteraient un coût de 100 millions d'euros par an. La SNCF avance, elle, le montant de 21 millions d'euros.





Parmi les bénéficiaires de ces avantages apparemment coûteux, seulement 15 % seraient encore actifs dans l'entreprise. Toutefois, la SNCF n'est pas la seule entreprise française à accorder de tels avantages à ses employés. Air France et EDF se seraient aussi fait remarquer par l'Acoss.