La rivalité féminine est-elle un cliché ?

Apparence physique, personnalité, vie professionnelle et familiale, relations amoureuses et sexuelles... : on entend souvent dire que les femmes ne cesseraient de se comparer, de se critiquer, de tenter de s'entraver, de faire des histoires...En d'autres termes, d'être en constante rivalité les unes avec les autres. Ce poncif a d'ailleurs inspiré de nombreux auteurs et réalisateurs. Quelle est l'origine de cette réputation ? A-t-elle un fond de vérité ? Qu'est-ce qui se joue réellement entre les femmes ?

Invités

- Catherine Bensaïd, psychiatre et psychanalyste, auteure de Libre d'être une femme (Editions L'Iconoclaste)

- Mélanie Chappuis, auteure de chroniques, de micro nouvelles, de romans dont O vous, sœurs humaines (Editions Slatkine & Cie Eds)

- Jérôme de Verdière, animateur de La Revue de Presse sur Paris Première, qui fête sa 150ème émission le lundi 28 janvier à 20h50, auteur également de la pièce "Un banc pour deux" au théâtre du Marais à Paris, le dimanche à 14h30



- Frede Royer, auteur, journaliste et animateur, créateur des Gérard de la télévision et du cinéma, co-animé avec Jérôme de Verdière



