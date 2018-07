publié le 27/12/2017 à 15:08

C'est un scénario de film catastrophe qu'un marin polonais de 54 ans a vécu. Ce dernier a été secouru dimanche 24 décembre au large de La Réunion après avoir dérivé sept mois dans l'océan Indien selon le récit qu'il a livré, a-t-on appris mardi 26 décembre auprès de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).



L'embarcation de fortune de ce marin de nationalité polonaise a été repérée au large des côtes du nord par un voilier qui a alerté les secours. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances de l'aventure vécue par le marin.

Le cinquantenaire a indiqué qu'il dérivait en mer depuis sept mois. Il a affirmé avoir pris la mer en mai dernier au départ de l'Union des Comores, située au sud-est de l'Afrique. Il comptait se rendre en Afrique du Sud pour y trouver du travail.

De la soupe chinoise pour survivre

Son embarcation, une chaloupe de sauvetage de paquebot qu'il a lui-même aménagée, est très vite tombée en panne, selon ses dires. Sans aucun moyen de communication ni instruments de navigation - il les aurait cassés - et avec des provisions prévues pour un mois, le marin dit avoir dérivé entre les Maldives, l'Indonésie et l'île Maurice avant d'être secouru au large de La Réunion.



Avec son chat pour seule compagnie, le cinquantenaire affirme avoir survécu en mangeant un demi sachet de soupe chinoise par jour, parfois agrémentée par le produit de sa pêche.

Rester quelque temps à La Réunion

Le marin a précisé qu'après 10 ans passés aux États-Unis, il s'est rendu en Inde en 2014 pour y acheter son embarcation. Il avait l'intention de naviguer jusqu'en Pologne mais son bateau a perdu son mât et il a dérivé jusqu'aux Comores.



Le cinquantenaire, qui a endommagé son embarcation en accostant, est resté plusieurs mois dans l'archipel comorien, où il a réparé son bateau avant de reprendre la mer en mai.



Pris en charge par l'association des Gens de la mer, le marin se dit dans l'impossibilité de repartir aux États-Unis, son permis de séjour ayant expiré. Il n'envisagerait pas non plus de retourner en Pologne. Il espère pouvoir réparer son bateau et rester quelques temps à La Réunion.