La loi alimentation torpillée par la grande distribution ?

et Thibaut Deleaz

publié le 12/09/2018 à 09:15

La grande distribution a-t-elle réussi à torpiller la loi alimentation ? "Peut-être oui, peut-être pas", affirme sur RTL Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, le plus puissant syndicat agricole français.



Le projet de loi, qui doit notamment assurer de meilleurs revenus aux agriculteurs, a été dépossédé de plusieurs de ses mesures lors de son examen au parlement. "On est vigilants sur ce qui va se passer", explique Christiane Lambert. "Nous nous rappelons qu'il y a une promesse d'Emmanuel Macron", faite pendant la campagne.

Construction des prix agricoles, bien-être animal, glyphosate ou réduction du plastique alimentaire : le projet de loi alimentation et agriculture fait son retour mercredi à l'Assemblée nationale, sur fond d'inquiétudes et de fortes attentes des secteurs agricole et alimentaire, de la distribution, mais aussi des associations environnementales.



D'autres sujets liés à l'environnement, la lutte contre le gaspillage et la réduction du plastique alimentaire seront traités dans la loi. Mais pour les principaux concernés, les agriculteurs, dont près de la moitié vit avec moins de 350 euros par mois, le texte est censé avant tout permettre de mieux vendre leurs produits et de gagner leur vie, en répartissant mieux la valeur ajoutée entre les maillons de la chaîne.