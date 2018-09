La grotte sanglante

publié le 18/09/2018 à 20:45

L'édito de Jacques Pradel





A la Une, Le meurtre en juin 2014 de Patrick Isoird, employé comme chauffeur à l’hôpital de Sète. Trois semaines plus tard, on retrouve son corps carbonisé abattu de deux coups de fusil, dans une grotte, au bout d'une galerie creusée sous le mont Saint-Clair. Le jour de sa disparition, il avait rendez-vous avec Audrey, une ancienne copine avec qui il flirtait. Les policiers la place sur écoute téléphonique et remarquent qu’avant les faits, elle appelait régulièrement un autre homme, un coiffeur de Sète : Remi Chesne dont l’épouse, Nadège, avait été retrouvée pendue peu de temps après avoir avoué à son mari une liaison d’un soir avec Patrick Isoird en 2009. Alors que la justice s’apprêtait à juger les deux auteurs présumés de l’assassinat de Patrick Isoird (Rémi Chesne et Audrey), la procédure tout entière est désormais suspendue… à un mégot de cigarette retrouvé sur la scène de crime. Celui-ci a en effet livré le nom d’un homme, jamais entendu dans le dossier. L’avocat de Remi Chesne a fait une demande de mise en liberté de son client au vu de cet élément nouveau.

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Marc Isoird, frère de Patrick Isoird, Yannick Philipponat, journaliste au Midi Libre, Me Jean-Marc Darrigade, du barreau de Montpellier, avocat de la famille de Patrick Isoird et de la famille de Nadège Chesne.