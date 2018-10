publié le 27/10/2018 à 09:10

Pendant deux et demi et sur plus de 100.000 kilomètres, la goélette (bateau léger à deux mâts, ndlr) de la Fondation Tara a observé les récifs coralliens de l'océan Pacifique. À son bord, des chercheurs de toute la planète ont visité "32 îles parfois paradisiaques parfois non, et étudié les éco-systèmes" de ces récifs, raconte sur RTL Romain Troublé, directeur général de la Fondation Tara. "C'était un projet dingue, on a fait 70 escales et rencontré 50.000 personnes", poursuit-il. Le bateau est désormais revenu en France, à Lorient.



Pourquoi avoir ciblé les coraux ? "Parce que ce sont des indicateurs très concrets du changement climatique", explique Romain Troublé. "Ils ont tendance à changer de couleur si la température de l'eau est trop élevée". Désormais, les scientifiques participants au projet vont prendre le temps de tirer leurs conclusions de cette expédition, grâce aux prélèvements réalisés.

Mais Romain Troublé tire déjà un premier constat : "Le changement climatique actuel est une catastrophe. L'accord de Paris décidé en 2015 doit être tenu mais on n'en prend pas le chemin, c'est un peu l'inquiétude que l'on a aujourd'hui". Le directeur général de la Fondation Tara garde cependant espoir : "Il n'est jamais trop tard pour se bouger".