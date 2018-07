La France va former les futurs médecins aux techniques de secours militaires

et Clarisse Martin

publié le 30/07/2017 à 09:00

C'est une première en Europe. Dès septembre 2017, la France va former les étudiants en médecine aux techniques de secours militaires. Une façon de se préparer au risque d'attentats qui plane toujours. Jusque-là, seuls les médecins urgentistes recevaient cette formation spécifique. Pour le docteur Patrick Pelloux, président de l'Association des urgentistes de France, c'est une mesure qui est absolument nécessaire.



"Les blessures par balles et par kalachnikovs, ce sont des blessures provoquées par des balles qui vont à 900 km/h", explique Patrick Pelloux. "Quand c'est le thorax, l'abdomen ou le bassin qui est touché, il n'y a pas une minute à perdre. Il faut que l'on aille extrêmement vite, cela veut dire que l'on a besoin d'entraînement, de connaissance et de pratique". Pour l'urgentiste, ce sont des "techniques simples" à appliquer. "Mais il faut les faire", martèle le médecin, qui voit ce changement d'un bon œil.



À ce jour, les médecins civils n'étaient pas formés aux techniques militaires pour une simple raison, estime Patrick Pelloux. "On n'avait aucune connaissance de ces blessures par armes de guerre parce que les seuls qui les voyaient, c'était les médecins militaires", analyse-t-il pour justifier cette différence de formation.