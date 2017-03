publié le 24/03/2017 à 07:32

C'est bien connu, il faut s'armer de patience avant de décrocher un rendez-vous chez un médecin spécialiste. Le temps d'attente pour consulter un gynécologue, un ophtalmologue ou un ORL a augmenté en moyenne de 13 jours depuis 2012, pour atteindre 60 jours de délais. "On ne parle jamais de la crise de la médecine spécialisée", fustige Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux de France. Pour ce néphrologue, cette crise est née du fait que pendant de nombreuses années, les politiques "n'ont pas tenu compte de cette médecine libérale spécialisée qui est en train de se déstructurer".



Aujourd'hui, des spécialités entières sont menacées de disparition. "On a écrasé les revenus et diabolisé les dépassements d'honoraires. Et au bout du compte, on déclenche une catastrophe sanitaire", s'emporte Jean-Paul Ortiz.

Et ce dernier de prodiguer un conseil avisé : en cas de problème urgent, le syndicaliste recommande au patient de se référer en premier lieu à son médecin traitant. "Car un médecin spécialiste prendra toujours rapidement un patient qui est envoyé sur recommandation expresse, voire téléphonique, de leur médecin traitant".