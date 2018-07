publié le 31/01/2017 à 07:33

La croissance du Produit intérieur brut (PIB) a atteint 1,1% en France en 2016, après avoir accéléré au quatrième trimestre où elle s'est établie à 0,4%, a annoncé mardi 31 janvier l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Ce chiffre est nettement inférieur aux prévisions du gouvernement, qui tablait sur une progression de 1,4% du PIB sur l'ensemble de l'année. En 2015, la croissance s'était établie à 1,2%. Le ministre de l'Economie et des Finances Michel Sapin a estimé que la croissance témoignait d'une activité "dynamique" et "aura permis de faire reculer le chômage". "C'est le signe d'une reprise qui s'installe durablement" a-t-il ajouté.





La consommation des ménages comme l'investissement des entreprises ont augmenté en 2016, avec une accélération sensible au quatrième trimestre, après deux trimestres plus moroses. Au total, la consommation des ménages a augmenté de 1,8% sur un an (+0,6% au quatrième trimestre) et l'investissement des entreprises de 4,3% (+1,3% au quatrième trimestre).