Le digital est-il l'ennemi de l'emploi ?

REPLAY - ÉDITO - Le Cercle des Économistes, en partenariat avec RTL, donne la parole aux étudiants. Un tour de France pour débattre des principaux sujets économiques et sociaux qui concernent notre avenir.

par Christian Menanteau , Loïc Farge publié le 25/01/2017 à 08:21

Le premier forum du Cercle des Économistes se tiendra ce mercredi 25 janvier au soir à Lyon, en partenariat avec RTL. Tous les thèmes que nous avons sélectionnés sont au cœur de l’actualité et de notre futur proche. Celui du jour, qui pose la question de savoir si le digital est un facteur de prospérité ou d’inquiétude, est particulièrement pertinent. Benoît Hamon fonde sa candidature à la présidence de la République sur le postulat que les robots et l’intelligence artificielle vont prendre nos jobs dans les usines, les bureaux ou les hôpitaux. Que l’on va travailler et vivre autrement. Il pourra certainement tirer de solides enseignements des fruits de ces débats.



Le sujet a quitté le cercle des chercheurs pour devenir une préoccupation politique. Les experts considèrent que toute fonction qui demande 10 secondes de réflexion peut déjà être remplie par un automate. C'est avec cette équation le Taïwanais Foxconn, premier employeur de la planète (un million de salariés en Chine), a supprimé 100.000 postes dans ses usines du jour au lendemain. Avant d'aller plus loin.



Des automates rivalisent désormais sur des taches qui exigent 20 secondes d’attention. Ce passage de témoin entre l’homme et l’automate s’accélère. L'iPhone a une puissance de calcul 120 millions de fois supérieure à celle de l’ordinateur du module spatial Apollo qui s’est posé sur la Lune en 1969. Pour l’instant, il est monopolisé par Facebook ou Twitter. Mais demain ?

Le digital peut-il réellement déshumaniser le travail ? C’est une question sérieuse. On en cerne les potentiels pour l’éducation, la santé, le commerce. Mais aussi les dangers. Ceux des inégalités générationnelles, sociales, territoriales. Ceux déflationnistes de la numérisation qui fait baisser les prix, baisser les salaires, menace les statuts. Ceux de la mainmise de quelques géants mondialisés sur les réseaux et les informations qui y circulent.



Si le digital doit favoriser la prospérité, il faudra façonner des règles économiques différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. C’est la responsabilité de cette génération. RTL lui donne la parole. Les six meilleures contributions et les étudiants seront invités à passer une journée au sein de la rédaction de notre radio. Ils interrogeront les invités du Journal Inattendu en direct au cœur des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, le 8 juillet prochain.

