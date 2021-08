La chronique de Laurent Gerra du vendredi 27 août

Igor et Grichka Bogdanoff ont fêté leur anniversaire cette semaine et bien entendu nos micro étaient là pour couvrir cet événement que nous n’aurions raté pour rien au monde : "Grichka, plus nous nous agrémentons, plus nous nous dérèglementons" lance Igor imité par Laurent Gerra. Ce à quoi rétorque-t-il : "Igor, ton menton me gêne pour souffler mes bougies sur ce gâteau de la 4e dimension, grâce auquel nous nous alimentons !"

Michel Chevalet était l'invité RTL ce vendredi 27 août pour parler des conditions météorologiques, par la voix de l'humoriste : "Les ouragans, comment ça marche ? On leur donne un prénom d'être humain pour sensibiliser la population au danger. Mais ça ne marche pas ! Ces prénoms sont trop gentils, l'ouragan Irman ou la tempête Jeannounet, ça ne fait peur à personne ! Pour alerter la population, il faut que l'ouragan soit appelé par un prénom qui fait peur : Zaz !