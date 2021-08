La chronique de Laurent Gerra du jeudi 26 août

Jean Castex était l'invité de RTL ce jeudi 26 août et vraisemblablement, le Premier ministre avait oublié d'annoncer certaines mesures prises pour alléger le passe sanitaire : "Les Français, qui auront reçu une première dose de vaccin mais pas encore la deuxième, pourront aller au restaurant. Mais ils devront y rentrer à cloche pied. Une dose, une jambe. Et ils ne pourront prendre que l’entrée. L’entrée et le plat principal seront pour ceux qui auront reçu les deux doses !", déclare-t-il imité par Laurent Gerra.

Le Premier ministre est suivi de Jean-Michel Aphatie qui est venu annoncer le lancement de son émission de débat sen vue des élections présidentielles 2022, par la voix de l'humoriste : "Bienvenue à tous dans Les Experts polémiques LCI, l’émission de polémique qui essaie de tailler des croupières à Pascal Praud. Aujourd’hui, nous nous poserons la question : l’été a-t-il été pourri à cause de Macron ? Pour en parler, je reçois Jean-Marie Bigard, journaliste d’investigation à Bigard Magazine et Caroline de Haas, Présidente d’Osez le féminisme à but lucratif."

Critiqué pour sa gestion arrogante des opposants au Passe Sanitaire, le gouvernement change son fusil d’épaule et opte pour la pédagogie. Découvrons tout de suite le nouveau spot de communication du ministère de la Santé : " Bonjour, c’est Olivier Véran ! Les deux tiers des Français sont actuellement vaccinés contre le Covid-19. Mais ce n’est pas suffisant, on peut encore faire beaucoup mieux ! C’est pourquoi j’ai décidé d’offrir un bon point aux Français qui se feront injecter une dose de vaccin. Au bout de deux doses, ils auront donc deux bons points, qu’ils pourront échanger contre un disque de Francis Lalanne !", imite Laurent Gerra.