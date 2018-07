La Chine a produit 100% d'énergie renouvelable pendant une semaine

publié le 29/06/2017 à 06:46

Les habitants de la province de Qinghai, dans le nord-ouest de la Chine, se sont éclairés et chauffés pendant sept jours à l'énergie solaire, éolienne et grâce à un barrage hydraulique. En France, on fait ça au niveau de petites communes. La ville de Béganne, dans le Morbihan (8.000 familles), produit ce qu'elle consomme avec des éoliennes. Mais en Chine, on change d'échelle. Là ce sont 6 millions d'habitants qui ont été alimentés par des énergies vertes. Les autorités de la province ont voulu prouver que c'était possible. Avec le soleil, le vent et l'eau, elles ont économisé en une semaine l'équivalent de 500.000 tonnes de charbon.



C'est le souci principal en Chine : la pollution liée au charbon, qui empoisonne les villes et qui pousse les autorités à fermer les centrales et financer des énergies plus propres. Quelque 300 milliards d'euros vont être investis dans tout le pays dans les trois ans dans les énergies renouvelables. Cela va créer 13 millions d'emplois, selon le ministère de l'Environnement.

Sur les trois derniers mois, la Chine a installé en panneaux solaires de quoi produire autant d'électricité que sept réacteurs nucléaires. Si Donald Trump a fait perdre a son pays le leadership sur la question du climat, les Chinois, eux, ont décidé de leur prendre la place.