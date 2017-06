Drôme : des millions de micro-guêpes lâchées pour sauver les forêts de buis

et Loïc Farge

publié le 27/06/2017 à 07:17

L'an dernier, il y avait des témoignages assez effrayants d'habitants dans ces régions qui étaient obligés de rester calfeutrés chez eux car des nuées de papillons blanc envahissaient leur salon. Il s'agit de la pyrale du buis. Avant d'être papillons, ce sont des chenilles qui dévorent les buis. Elles commencent par les feuilles, puis l'écorce, et font sécher les arbres. Des milliers de buis ont jauni l'an dernier. Contre cette espèce invasive qui est arrivée d'Asie en 2008, il n'y a pas grand chose à faire.



La mairie de Dieulefit, dans la Drôme, a décidé de tenter une nouvelle technique. Des bénévoles sont allés dans la forêt de la montagne Saint-Maurice disposer des petites boîtes en carton, chacune contenait 5.000 guêpes minuscules (des trichogrammes) qui vont aller manger les larves de chenilles, et permettre, espère la mairie, d'en éliminer plus de 80%.

Il existe aussi un traitement en début de saison à base de bactéries, qui freinent l'invasion. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Il y a aussi des pièges qui émettent des phéromones. Ce sont des hormones émises par les papillons femelles. Les mâles sont attirés et détruits. Ce système est testé en Savoie.



Il est urgent de trouver une parade, car préserver les buis permet d'empêcher l'érosion du sol dans beaucoup de forêt. L'été, quand les arbres sont secs et jaunes, ça augmente les risques d'incendie. Si ce lâcher de guêpes est concluant dans la Drôme, le test sera étendu aux autres régions.