Comment nourrir 10 milliards de Terriens en 2050 ?

publié le 26/06/2017 à 06:55

En 1980, il y avait sur la terre 4,5 milliards d'humains. Aujourd'hui, on est 3 milliards de plus, et en 2050 la population mondiale frôlera les 10 milliards. La croissance ralentit un peu, mais ça donne le vertige. Promenez-vous dans les rues de Pékin aujourd'hui, vous ne vous sentez jamais seul. En Inde, ça va être encore pire. L'Inde va dépasser la Chine, et le troisième pays le plus peuplé sera le Nigeria, qui va doubler les États-Unis.



Pour pouvoir nourrir et fournir de l'eau à tout le monde, il va effectivement falloir gérer la planète autrement. Déjà freiner le réchauffement climatique, qui crée de la sécheresse et fait baisser les rendements agricoles. Les énergies vertes vont devoir remplacer le charbon (c'est plutôt en bonne voie). Il y a aujourd'hui plus d'investissements dans les centrales solaires ou éoliennes que dans les énergies fossiles.

Ensuite, il va falloir apprendre à vivre entassés encore plus nombreux dans les villes. Pour que cela reste supportable, il faudra limiter le pollution de l'air, recycler nos déchets et produire nos légumes en ville dans des fermes gratte-ciel. Il faudra surtout changer d'agriculture, trouver des variétés de blé de légumes qui résistent mieux à la sécheresse. Il n'y aura pas de viande pour tout le monde : il faut énormément d'eau et d'énergie pour élever des animaux. La solution sera soit de moins en manger, soit de se mettre aux insectes. Selon l'ONU, c'est une vraie piste pour fournir les protéines.