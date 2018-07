La CFDT détrône la CGT et devient le premier syndicat national

publié le 31/03/2017 à 12:34

C'est une révolution dans le monde syndical. Pour la première fois de son histoire, la CFDT devient la première organisation nationale auprès des salariés du secteur privé, devant la CGT. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a devancé l'annonce des résultats officiels par la direction générale du travail. "Sur le privé, la CGT passe deuxième organisation syndicale avec 24,86% et la CFDT fait 26,38%", a-t-il indiqué.



"On l'avait déjà plus ou moins prévu, a ajouté Philippe Martinez. Ça ne fait jamais plaisir d'être deuxième. C'est un résultat qui montre que ce qu'on craignait, c'est-à-dire qu'on a un déficit d'implantation, se confirme. Il y a besoin qu'on ait une CGT mieux implantée, de combler ce handicap que nous avons". Il a ainsi expliqué que la CFDT avait un potentiel de 500.000 électeurs de plus que la CGT.

La CFDT devient le 1er syndicat dans le privé ! C'est historique ! Mes premières pensées sont pour les militants, cette victoire est la leur — Laurent Berger (@CfdtBerger) 31 mars 2017

Selon Le Monde, qui publie les résultats de cette mesure établie tous les quatre ans, la CGT a obtenu 24,85%, derrière la CFDT (26,37%), et devant FO (15,59%), la CFE-CGC (10,67%), la CFTC (9,49%), l’UNSA (5,35 %) et Solidaires (3,46 %). Lors de la dernière consultation en 2013, les deux organisations syndicales étaient au coude à coude, avec un léger avantage pour la CGT.

Philippe Martinez a rappelé que son syndicat avait "subi des revers dans de grandes entreprises" ces dernières années. La CGT reste toutefois la première organisation dans les TPE (moins de 11 salariés) et dans le secteur public. "Quand on prend le public et le privé, la CGT reste la première organisation syndicale", a-t-il dit.