Assurance-chômage : syndicats et patronat arrachent un compromis

publié le 29/03/2017 à 09:17

L'Unedic, l'organisme qui gère l'assurance-chômage, est sous la responsabilité des partenaires sociaux. Or les finances de cet organisme sont malades : il perd 4 milliards d'euros par an, car les cotisations ne parviennent plus à financer les indemnités. Une dette de 30 milliards d'euros a été accumulée. La pression s'est accrue récemment sur l'Unedic, non seulement pour des raisons financières mais politiques. Car l'un des candidats à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, voudrait nationaliser l'assurance-chômage, c'est-à-dire la retirer aux patrons et aux syndicats, en considérant que de toute façon, c'est l'État qui sera responsable de la dette, et qu'il a donc intérêt à assumer la gestion.



La plus importante mesure de l'accord concerne les chômeurs de plus de 50 ans. Actuellement, ils ont droit à trois ans d'indemnités, contre deux pour les moins 50 ans. Cet avantage sera repoussé à 55 ans, avec un palier intermédiaire à 53 ans. Parallèlement, le patronat accepte une très légère hausse de cotisation chômage de 0,05% à titre temporaire. Il n'y aura pas de surtaxe sur les contrats courts : au contraire, puisque la pénalité mise en place en 2013 est supprimée, sauf sur ce qu'on appelle les contrats d'usage. Enfin, l'accord prévoit une modification du calcul des indemnités, qui était paradoxalement favorable aux salariés enchaînant les contrats courts, à salaire égal.