L214 révèle un nouveau scandale sanitaire dans un élevage de poules

publié le 30/05/2017 à 07:50

L'association L214 rend publiques ce mardi 30 mai les images alarmantes d’un élevage de poules en batterie appartenant à un fournisseur d’œufs du groupe Panzani et de sa marque Lustucru Sélection. Les images, tournées début mai 2017 dans un élevage vendéen de la société Les Oeufs Geslin, montrent des poules, selon L 214, "poussées aux limites de leur résistance physique et dans des conditions sanitaires alarmantes."



Dans un bâtiment enfermant 80.000 poules (l’élevage compte deux bâtiments), des poules sont "déplumées jusqu’à l’extrême. Des parasites prolifèrent sur les oeufs et sur les cadavres de poules gisant dans les cages. Certaines poules, gravement blessées, présentent un cloaque infecté et purulent. Les poules malades ou mourantes ne reçoivent aucun soin." Selon l'association, l’élevage présente de plus des non-conformités avec la réglementation imposant certains aménagements dans les cages, comme la présence de litière.

L214 va porter plainte ce mardi contre l’élevage auprès du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon pour non-conformité à la réglementation mais aussi pour mauvais traitements envers les animaux (passible de 6 mois d'emprisonnements et 7.500 euros d'amende). L’association demande au groupe Panzani de cesser de s’approvisionner auprès de tout élevage de poules en batterie. Elle a aussi lancé une pétition et une campagne d’information publique interpellant le n°1 des pâtes alimentaires en France. Pour l'instant ni Panzani, ni l'entreprise Geslin n'a répondu à nos sollicitations.