L'impôt universel peut-il réellement être mis en place ?

publié le 21/12/2018 à 13:04

Actuellement, un Français sur deux paye l'impôt sur le revenu. Ce vendredi 21 décembre, la député REM Bénédicte Peyrol a plaidé pour que tout le monde soit soumis à l'impôt. Mais est-ce vraiment faisable ?



Si l'on voulait être ironique, on pourrait dire que cela se fait déjà et porte le nom de CSG et TVA, un taux unique payé par l'ensemble de la population. Mais si on veut l'appliquer aux revenus et non plus aux salaires ou aux biens que l'on achète, il faut lever un certain nombre de problèmes.



Aujourd'hui, il y a une minorité de Français qui paient l'impôt sur le revenu (43%). Cela veut dire qu'en plein ras-le-bol fiscal, vous allez faire entrer dans l'impôt des gens qui en sont actuellement exonérés. L'impôt sur le revenu français est très mal réparti : 10% des contribuables (ceux qui gagnent plus de 4.500 euros par mois en gros) paient 70% de la somme globale. Une telle mesure va donc faire baisser l'impôt des plus riches et pèsera sur le porte-feuille des plus pauvres.

Tout le monde devrait-il payer l'impôt sur le revenu ? Oui

Non

Ne se prononce pas

Un impôt gangrené par les niches fiscales

Comme l'impôt sur le revenu est très inégalitaire en France, il est gangrené par environ 500 niches fiscales qui permettent de le faire baisser. Cela veut dire que même si tout le monde payait un peu d'impôt sur le revenu, il y aurait encore des inégalités entre ceux qui ont un conseiller fiscal qui fait baisser la note et les autres.





L'impôt pour tous est donc difficile à mettre en place, c'est très politique comme réponse, mais, en réalité, on est dans le symbole. Car, l'impôt sur le revenu rapporte 75 milliards d'euros par an alors que la CSG (Contribution sociale généralisée) et la TVA sont beaucoup plus lucratifs pour l'État et lui rapporte plus de 100 milliards d'euros chacune.