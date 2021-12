En quelques années, la vie de Catherine a été bouleversée. Elle a perdu son mari puis a fait un infarctus l'année suivante. Depuis, elle s'est peu à peu éteinte et a perdu le dynamisme qu'elle avait. Ses enfants étant adultes et un peu partout en France, Catherine souffre de solitude et ne voit plus personne. Elle souhaiterait devenir de nouveau active et ne plus être seule.

La mère de Christophe souffre d'un cancer depuis une dizaine d'années. Il y a quelques jours, l'oncologue a appelé Christophe pour lui annoncer l'inefficacité des traitements et la perspective de perdre sa mère. Christophe habite avec elle et ne sait pas comment gérer la situation.

Enfant, Anne-Marie a beaucoup manqué l'école à cause de sa santé. Depuis, elle a un complexe au niveau intellectuel. Elle a l'impression d'être inférieure aux autres et d'être bête. Elle souhaiterait retrouver confiance en elle.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook