L'horoscope du vendredi 3 mars 2023

Bélier

3ème décan, à votre tour de recevoir des influx dynamiques de Mars, mais ils sont en quelque sorte déviés par sa dissonance avec Neptune qui va durer jusqu'au 25. Peut-être que vous n'y serez pas sensible, mais en tout cas ne prenez pas de décision importante sous cette conjoncture qui a tendance à produire des erreurs, des illusions, du mensonge. Il peut même y avoir, pour certains, un sentiment de trahison.

Taureau

Si Mars a une quelconque influence sur vous, et comme l'astre occupe votre secteur financier, il vous est conseillée (3e décan surtout) d'être vigilant en ce qui concerne votre argent et vos dépenses. La dissonance Mars-Neptune qui s'installe jusqu'au 25 est souvent synonyme de vol, de perte, ou de manipulations afin de vous faire payer quelque chose. N'ouvrez aucun mail ou aucun SMS vous disant que vous n'avez pas payé quelque chose !

Gémeaux

Mars investit aujourd'hui votre 3e décan et y forme une dissonance avec Neptune. Alors ne vous lancez dans rien jusqu'au 25 de ce mois, et si vous vous sentez fatigué, lassé parce que les problèmes s'accumulent, trouvez le moyen de prendre du recul et de respirer ! Ce n'est peut-être pas facile, mais quand on se sent submergé, il ne faut pas essayer de régler tous les problèmes en même temps. Mieux vaut établir des priorités.

Cancer

Nous avons déjà évoqué les petits coups de pompe que vous devez avoir depuis que Mars est en Gémeaux. Cela pourrait s'accentuer d'ici le 25, à cause de la dissonance entre Mars et Neptune (3e décan). Rien de grave, mais votre énergie s'évanouit sous cette conjoncture, peut-être parce que vous vous battez contre des moulins à vent, ou contre un ennemi sournois et invisible (parfois, malheureusement, quelqu'un de la famille).

Lion

Vos projets et surtout vos attentes pourraient se révéler décevants d'ici le 25. 3e décan, ne comptez pas trop sur ce que vous avez prévu, ou sur ce que vous attendez de quelqu'un. Cet aspect s'est déjà présenté l'année dernière, mais à l'époque Saturne s'opposait à vous et vous n'aviez rien pu faire. À présent que Saturne est sur le départ et que c'est le dernier aspect de Mars et Neptune, tâchez d'avoir un plan B...

Vierge

Vous aurez du mal, 3e décan, à y voir clair pendant quelque temps. N'agissez ni ne prenez la moindre décision en ce moment et jusqu'au 25 : une dissonance entre Mars et Neptune peut vous induire en erreur, que ce soit de votre fait ou que quelqu'un ait une mauvaise influence sur vous. Pour certains, il est possible qu'un supérieur ou quelqu'un d'important (votre conjoint) se montre fuyant, ou soit trop dépendant de vous.

Balance

La dissonance dont il est question aujourd'hui, entre Mars et Neptune, ne devrait pas avoir une trop grande importance. Il se peut juste que vous ayez trop à faire et que vous ayez l'impression que vous n'allez pas y arriver. En conséquence, vous vous sentez découragé parce que vous n'en voyez pas le bout. Mais il est aussi possible qu'un/e collègue ou un partenaire ne se conduise pas bien et qu'il/elle profite de vous et du travail que vous accomplissez.

Scorpion

C'est au niveau de l'argent que Mars et Neptune peuvent avoir un rôle actuellement et jusqu'au 25. Si vous êtes du 3e décan, vous devez surveiller vos finances et ce que vous faites avec : factures à payer, emprunts à rembourser, ou encore demande de crédit... Ce n'est pas tout à fait le bon moment, avec la dissonance de ces deux astres, vous risquez de vous tromper, de ne pas faire confiance à la bonne personne ou de trop dépenser...

Sagittaire

Plus que d'autres, vous ressentirez cette dissonance de Mars et Neptune et il est important que vous fassiez une ou des concessions. Vous ne pourrez pas user de vos pouvoirs habituels jusqu'au 25, en tout cas si vous êtes du 3e décan. D'ailleurs, vous êtes en position de faiblesse face à quelqu'un ou à quelque chose qui vous "bouffe" votre énergie. Elle reviendra dès que Mars entrera en Cancer, le 25 mars.

Capricorne

On dirait que vous avez envie de lever le pied, de moins travailler, peut-être parce que vous êtes lassé par le côté répétitif de ce que vous faites ? Et même si vous ne travaillez pas, l'énergie que vous développez au quotidien est moins efficace : vous avez peut-être le sentiment de donner des coups d'épée dans l'eau. Mais rien de tout cela ne va durer, c'est conjoncturel, vous luttez alors que vous devriez plutôt vous économiser.

Verseau

Un problème avec l'un de vos enfants ou avec l'une de vos créations ? Si vous êtes né après le 9 février, vous pourriez en effet être perturbé par ce qu'on vous demande. Un des enfants peut vouloir vous emprunter de l'argent, à moins qu'une création ne demande plus de fonds pour pouvoir exister... Quant aux artistes, ils risquent de se sentir un peu démunis par une difficulté à avoir de l'inspiration. Ou alors vous en avez trop, vous êtes envahi... (Juqu'au 25).

Poissons

Mars entre dans le 3e décan des Gémeaux et si vous êtes né après le 10 mars, ça ne va pas être une partie de plaisir car la planète est en dissonance avec Neptune et il va y avoir une ou des embrouilles. Les uns seront en état de faiblesse et pourraient être mal influencés et les autres seront de nouveau sous l'emprise d'une dépendance. À moins que les soucis ne s'accumulent les uns après les autres et que vous ne soyez découragé.

