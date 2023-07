L'horoscope du mardi 18 juillet 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Tout semble se mettre en place pour que les choses se passent bien pour vous, pour que vous ressentiez cette synchronicité qui fait qu’un jour, et pas l’autre, on sent que l’univers est en phase avec nous. Tout ce que vous ferez, penserez, imaginerez aura de bonnes répercussions, vous serez content de vous et sentirez que certains de votre entourage vous regardent avec une forme d’admiration (2e décan surtout).

Taureau

Vous serez fier de vous et de ce que vous avez construit, surtout si vous êtes né en avril. Vous ferez le point et vous direz que finalement, vous avez plus ou moins réalisé ce que vous aviez envie de réaliser, que vous avez fait quelque chose de bien de votre vie et que vous avez réussi, pas forcément dans le sens où on l’entend généralement, mais par rapport à ce qu’était votre point de départ.

Gémeaux

Une très agréable conjoncture vous accompagne jusqu’à jeudi, notamment 2e décan. Un petit déplacement sera peut-être à l’origine de votre satisfaction, à moins que vous n’ayez une bonne nouvelle. Quelqu’un que vous appréciez peut aussi vous passer un coup de fil, et vous vous donnerez rendez-vous, par exemple. En revanche, 1er décan, c’est un peu orageux, énervant, nous l’avons vu avec la dissonance (rapide) de Mars.

Cancer

Mercure a atteint hier le 2e décan du Lion. Donc, 2ème décan du Cancer, il va falloir faire des calculs, penser en termes de dépenses (ou de rendement si vous travaillez), ou encore avoir des discussions qui porteront plus sur le matériel que sur le spirituel. En outre, Mercure représentant les frères et soeurs, il est possible que vous ayez un cadeau à faire à l’un d’entre eux, ou plutôt que ce soit à vous qu’on fasse un cadeau.

Lion

La Lune passe par votre signe jusqu’à jeudi après-midi, et c’est plutôt une bonne chose car elle sera en harmonie avec Mercure, puis avec Vénus : c’est excellent pour votre vie affective, vos plaisirs et vos loisirs. Toutefois, elle sera aussi en dissonance avec Jupiter et vous aurez tendance à trop en dire, à parler fort, à faire en sorte (consciemment ou non) qu’on remarque votre présence. Avec Jupiter, il y a toujours de l’excès dans l’air (ne buvez pas trop !).

Vierge

Vous aspirerez à rester à l’ombre aujourd’hui. Vraiment, ou alors symboliquement en vous faisant le plus discret possible. En fait, vous n’aimerez pas le bruit, ni les gens qui en font et qui cherchent à ce qu’on les remarque. Cela dit, le 1er décan peut légitimement en vouloir à quelqu’un, Mars étant dans votre signe vous avez de la colère en vous. Toutefois, dans certains cas, il se peut que vous démarriez un nouveau boulot.

Balance

Une bonne journée pour l’amitié et l’entraide. Vous serez content de l’attitude de vos amis, même si l’un d’entre eux exagère en vous faisant des compliments que vous trouverez trop flatteurs. Mais ne soyez pas non plus trop farouche, pourquoi ces gentillesses ne seraient-elles pas méritées ? Dans un autre domaine, il se peut qu’une demande d’aide financière aboutisse de manière positive.

Scorpion

Évitez d’être trop exigeant avec vous-même aujourd’hui ! Vous chercherez à montrer la meilleure image possible de vous, peut-être parce que vous avez quelqu’un à séduire... Mais gardez votre réserve et votre mystère habituels, c’est probablement ce qui attirera l’autre, plus que d’être celui ou celle que vous pensez devoir être pour plaire. C’est une idée que vous vous faites, mais ce n’est peut-être pas la réalité.

Sagittaire

Vous aurez besoin de vous envoler, de vous dépayser, de changer de crèmerie comme on dit. Et vous ne ferez qu’y penser jusqu’à jeudi, mais peut-être que cette pensée ne sera qu’un prologue à l’action et que vous partirez réellement quelque part ! Rien ne pourra plus vous réjouir que d’entamer vos vacances. Si ce n’est pas le cas, il y a quand même du fun dans l’air, peut-être une sortie ce soir ou demain.

Capricorne

Le Lion prendra les commandes dimanche, mais déjà la Lune y fait son apparition aujourd’hui et vous incite à vous poser des questions, 1e décan surtout. Des questions sur votre valeur, celle de votre travail, ou sur la valeur d’un bien que vous avez à vendre. Cela pourra se conclure pendant la période Lion (à partir de dimanche donc) pour beaucoup d’entre vous, et surtout le 2e décan, très protégé par Jupiter.

Verseau

La Lune est passée à l’opposition de votre signe, en Lion, où elle va à la rencontre de Mercure. 2e décan, si vous n’avez pas encore reçu de proposition alléchante, cela pourrait bien se faire aujourd’hui ou demain. A moins que ça ne soit vous qui ayez quelque chose à demander, et même peut-être à négocier. Et dans ce c